АПЛ сможет продлить сезон на два месяца, если откажется от одного места в ЛЕ

The Telegraph сообщает, что АПЛ сможет продлить сезон на два месяца, если лига откажется от одного места в Лиге Европы.

По информации источника, чемпионат Англии не сможет быть завершится до 30 июня (это решение УЕФА), так как руководство АПЛ перенесло возобновление сезона на 30 мая.

УЕФА в свою очередь не собирается переносить отборочные матчи ЛЕ. Второй раунд квалификации Лиги Европы начнется во второй половине июля.



По этому, если АПЛ откажется от места в ЛЕ для 7-й команды, то лига получил дополнительно два месяца для завершения сезона 2019/2020. Так как первые шесть команд не будут играть в еврокубках до сентября.

