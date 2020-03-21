Форвард МЮ Игало: Выживать – вот главная игра сейчас во всем мире

Форвард "Манчестер Юнайтед" Одион Игало поделился мыслями насчет пандемии коронавируса.

"Конечно, я скучаю по футболу, как и другие игроки, фанаты. Но жизнь важнее. Выживать и оставаться в безопасности – вот главная игра сейчас во всем мире, у каждого из нас своя роль. Футбол вынужден отойти на второй план, и это абсолютно понято.

Коронавирус затронул все страны и континенты. Мои мысли и молитвы со всеми, кто пострадал из-за пандемии, с семьями, потерявшими любимых людей. Но я знаю, что мы поборем коронавирус. Призываю людей сохранять позитивный настрой.

Мы вместе празднуем забитые голы в футболе, и мы также можем разделить оптимизм, что скоро отпразднуем кончину Covid-19. Очень скоро мы все будем вместе и будем делать все то, что объединяет нас в рамках этой прекрасной игры. Трудное время пройдет, и свет снова воссияет над нами, и мы разделим любовь и счастье от футбола", – рассказал Одион Игало.