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Форвард МЮ Игало: Выживать – вот главная игра сейчас во всем мире

Англия
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Нападающий "красных дьяволов" высказался о ситуации в мире

Форвард МЮ Игало: Выживать – вот главная игра сейчас во всем мире
Новина українською

Форвард "Манчестер Юнайтед" Одион Игало поделился мыслями насчет пандемии коронавируса.

"Конечно, я скучаю по футболу, как и другие игроки, фанаты. Но жизнь важнее. Выживать и оставаться в безопасности – вот главная игра сейчас во всем мире, у каждого из нас своя роль. Футбол вынужден отойти на второй план, и это абсолютно понято.

Коронавирус затронул все страны и континенты. Мои мысли и молитвы со всеми, кто пострадал из-за пандемии, с семьями, потерявшими любимых людей. Но я знаю, что мы поборем коронавирус. Призываю людей сохранять позитивный настрой.

Мы вместе празднуем забитые голы в футболе, и мы также можем разделить оптимизм, что скоро отпразднуем кончину Covid-19. Очень скоро мы все будем вместе и будем делать все то, что объединяет нас в рамках этой прекрасной игры. Трудное время пройдет, и свет снова воссияет над нами, и мы разделим любовь и счастье от футбола", – рассказал Одион Игало.

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В статье: АПЛ Одион Игало Манчестер Юнайтед
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Источник:
The Sun
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