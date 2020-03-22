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Лерой Сане пожертвует полмиллиона евро на борьбу с COVID-19
Лерой поддержал инициативу Леона Лоретцки и Йозуа Киммиха
Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане пожертвовал 500 тысяч евро на борьбу с коронавирусом.
Напомним, Сане находится вне игры с начала августа, когда в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" он получил серьезную травму связок колена.
Лерой оказался на пороге возвращения на футбольное поле в тот самый момент, когда английский сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса.
24-летний вингер решил не оставаться в стороне и сделал щедрое пожертвование в рамках кампании "We Kick Corona", которую начали его партнеры по сборной Германии Леон Горетцка и Йозуа Киммих.
Собранные деньги пойдут на помощь людям, которые пострадали от COVID-19, а также на закупку необходимого инвентаря для больниц, сообщает Daily Star.