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Барселона получила 4 запроса по Коутиньо из АПЛ

Англия
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Бразилец может вернуться на Альбион

Барселона получила 4 запроса по Коутиньо из АПЛ
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Сразу четыре клуба АПЛ проявляют интерес к полузащитнику "Барселоны" Филиппе Коутиньо, ныне выступающего в "Баварии" на правах аренды.

По информации Daily Mirror, запросы по поводу доступности бразильца сделали "Челси", Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм". В Каталонии больше не рассчитывают на 27-летнего плеймейкера, поэтому готовы рассмотреть любые предложения. Учитывая ценник Коутиньо, речь вновь идёт о годичной аренде.

В "Баварии" в целом довольны игрой бразильца, однако мюнхенцы ожидаемо отказались от опции выкупа Филиппе за 100 миллионов фунтов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Барселона Филиппе Коутиньо Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед
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