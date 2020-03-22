Барселона получила 4 запроса по Коутиньо из АПЛ

Сразу четыре клуба АПЛ проявляют интерес к полузащитнику "Барселоны" Филиппе Коутиньо, ныне выступающего в "Баварии" на правах аренды.

По информации Daily Mirror, запросы по поводу доступности бразильца сделали "Челси", Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм". В Каталонии больше не рассчитывают на 27-летнего плеймейкера, поэтому готовы рассмотреть любые предложения. Учитывая ценник Коутиньо, речь вновь идёт о годичной аренде.

В "Баварии" в целом довольны игрой бразильца, однако мюнхенцы ожидаемо отказались от опции выкупа Филиппе за 100 миллионов фунтов.