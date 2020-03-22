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Наби Кейта останется в Ливерпуле летом

Англия
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"Красные" все еще рассчитывают на гвинейца

Наби Кейта останется в Ливерпуле летом
Новина українською

"Ливерпуль" не собирается избавляться от полузащитника Наби Кейта грядущим летом, сообщает Liverpool Echo.

Кейта присоединился к команде Юргена Клоппа еще в 2018 году, но основным игроком до сих пор стать не смог. Ранее в марте даже появились слухи о том, что Наби может вернуться в "РБ Лейпциг".

Повод для тревоги действительно есть. В этом сезоне Премьер-Лиги Кейта сыграл только 368 минут в течение девяти матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Для сравнения Бруну Фернандеш, перешедший в "Манчестер Юнайтед" под занавес январского окна, сыграл уже 448 минут в Премьер-Лиге.

Тем не менее, в клубе рассматривают нынешнюю ситуацию как временные трудности, которые Клопп со своими помощниками надеются помочь Кейта преодолеть.

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В статье: Ливерпуль Наби Кейта
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