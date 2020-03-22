10 главных открытых вопросов сезона 2019/20 по версии ESPN

Очевидно, что спорт не самая важная вещь в мире, особенно сейчас. Однако, когда спортивные соревнования можно будет организовать безопасно, ничто другое так успешно не поможет людям отвлечься от пандемии коронавируса, уверен журналист ESPN Билл Коннелли.

Распространение COVID-19 по всей Европе и Северной Америке привело к тому, что каждая профессиональная спортивная лига во всем мире приостановила работу. УЕФА перенес проведение Евро-2020, но все еще остается много других вопросов о завершении сезона 2019/20.

Ничто не гарантирует (да и не может гарантировать), что оставшаяся часть европейского футбольного сезона когда-либо будет сыграна до его официального завершения или без каких-либо изменений. Однако, чтобы отвлечься, давайте предположим, что в конце концов трофеи будут разыграны. Интересно посмотреть на некоторые из наиболее интересных открытых вопросов.

В ESPN назвали десятку наиболее актуальных вопросов, которые могут остаться без ответов.

1. Что теперь будет с "Ливерпулем"?

Команда Юргена Клоппа в настоящее время уверенно занимает первое место в Премьер-лиге. Может легко побить рекорд установленный "Манчестер Сити" в 2017/18 и набрать больше 100 очков. В прошлом сезоне они выиграли Лигу Чемпионов.

По ходу сезона "красные" не имели себе равных и побили множество рекордов. И хоть в феврале начались проблемы у "Ливерпуля", теперь, если сезон продолжится, Клопп и его подопечные могут сосредоточиться только на Премьер-лиге и поставить еще много рекордов.

2. Кто займет лигочемпионовские места в Англии?

Пока неизвестно, что будет с апелляцией "Ман Сити", вполне возможно, команда Гвардиолы не сможет принять участие в следующем сезоне в Лиге Чемпионов. Пока же на выход в самый престижный клубный турнир Европы от Англии претендуют "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм Хотспур", "Вулверхэмптон", "Шеффилд Юнайтед", даже "Арсенал" и "Бернли". Не потеряли свои шансы даже "Эвертон" и "Кристал Пэлас".

По мнению Коннелли четверка лучших останется неизменной, а вот главным претендентом на пятое место является "Манчестер Юнайтед". Команда Сульшера хорошо усилилась зимой, набрала форму и способна на то, чтобы снова принять участие в ЛЧ.

3. Вернется ли "Лидс" в АПЛ?

В 2020 году в Лидсе произошли изменения, буквально переродилась команда, предполагалось, что сезон 2019/20 станет решающим в плане возвращения в Премьер-лигу. Город Лидс является четвертым по величине в Англии, с единственным крупным футбольным клубом. "Лидс Юнайтед" имеет одну из самых широких и организованных фанатских баз в мире. А отсутствие в Премьер-лиге этой команды считается каким-то недоразумением.

В 2018 году новый владелец клуба Андреа Радриззани пригласил легендарного менеджера Марсело Бьелса, и "Лидс" представил свою самую впечатляющую команду за последние годы. Но вернуться в элиту пока не получалось, неужели и сейчас "Юнайтед" останется с носом?

5. Чем закончится мыльная опера "Герты"?

Берлинская команда находится на шаге от своего худшего финиша с 2015 года, когда клуб избежал вылета из "Бундеслиги". Спас всего один балл. В этом сезоне "Герта" выступает крайне нестабильно, уже пришлось попрощаться с Клинсманом. Не радуют последние результаты - проигрыш "Кельну" 0:5, затем три пропущенных от "Фортуны" 3:3, и ничья с "Вердером" 2:2. Они остаются в шести очках от зоны вылета.

Следующие соперники как на подбор - РБ "Лейпциг", "Боруссия" Дортмунд и "Боруссия" Менхенгладбах. Возможно, мы не увидим последний самый драматичный поворот сюжета в выступлениях "Герты".

6. Может ли "Лацио" выиграть свой первый титул серии А за 20 лет?

Особенно зловеще говорить о завершенном сезоне в Серии А, поскольку матчи в Италии были отменены как минимум до начала апреля. Однако, если чемпионат возобновится, у нас будет гонка: "Ювентус" против "Лацио".

"Старая Синьора" не привыкла иметь серьезную конкуренцию за титул Серии А. "Юве" выиграл восемь чемпионатов подряд и второе место было бы катастрофой. "Лацио" долго не блистал, тем не менее, это может быть триумфальный сезоне для команды Индзаги – удобнее график игр и состояние у римлян лучше.

7. Могут ли бомбардиры догнать Чиро Иммобиле?

Форвард "Лацио" вполне способен нарушить многолетнюю гегемонию Месси и Роналду. В борьбе за "Золотую бутсу 2020" у Иммобиле нет равных – 27 голов. Второй пока идет Левандовски, на два гола у него меньше, но поляк травмирован и меньше игр в запасе у нападающего "Баварии". У Месси 19 точных ударов, у Роналду – 21.

8. Может ли "Аталанта", самая веселая команда Европы, остаться среди лидеров?

Тренируемая Джаном Пьеро Гасперини с 2016 года "Аталанта" финишировала в Серии А в зоне Лиги Чемпионов, успела дебютировать в престижном турнире, и сейчас остается среди лидеров чемпионата Италии. Если сравнивать с признанными грандами, то скромной команде из Бергамо должно быть очень сложно. Тем не менее, "Аталанта" продолжает показывать уверенный футбол, что особо интересно много забивает.

9. Кто победит в гонке "Барса" - "Реал"?

В сложившейся ситуации "Барселона" на два очка опережает "Реал Мадрид" и находится в лидерах "Ла Лиги", но набирают очки каталонцы с перебоями. Более сложный календарь у "Барсы", непростой процесс адаптации к новому тренеру, а "Реал" выглядит более вдохновлено. Конечно, прогнозировать соперничество лидеров чемпионата Испании дело неблагодарное, но если турнир продолжится, нас ждет захватывающая гонка.

10. Кто еще выйдет в Лигу Чемпионов из Ла Лиги?

Пять команд реально претендуют на "лигочемпионовские" места - Севилья (47 очков), Хетафе (46), Атлетико (45), Реал Сосьедад (43), Валенсия (42) - это должно привести к очень напряженной гонке за третье бронзовое место Примеры и четвертое место с правом на Лигу чемпионов.

Согласно FiveThirtyEight, лучшие шансы у "Севильи" (69%) и "Атлетико" (52%). Они имеют преимущество над "Хетафе" (43%) и "Реал Сосьедад" (28%). Совсем призрачные шансы у "Валенсии" (5%) и "Вильярреала" (1%).