Пир во время чумы. Гранды АПЛ боятся тратиться на новичков из-за негативной реакции общественности

Руководители топ-клубов АПЛ опасаются негативной реакции общественности на крупные трансферы во время летнего трансферного окна.

По информации Daily Mirror, гранды Премьер-Лиги будут тщательно обдумывать свои действия на рынке с учётом возможной реакции со стороны общественности в период, когда мировая экономика будет восстанавливаться от последствий пандемии. В клубах боятся, что их действия будут восприняты как пир во время чумы, если они будут обновлять трансферные рекорды за рекордом.

Это может повлиять на будущее таких звёзд, как Джейдон Санчо. Летом ожидалось его возвращение на Альбион. Однако учитывая его ценник (100-120 млн фунтов), вингер может еще на сезон задержаться в Бундеслиге.