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Каррагер: Если Ливерпулю присудить титул, но не доиграть сезон - всегда будет ощущение, что что-то не так

Англия
(1 голосов)

Бывший защитник "красных" высказал отношение к присуждению титула АПЛ

Каррагер: Если Ливерпулю присудить титул, но не доиграть сезон - всегда будет ощущение, что что-то не так
Новина українською

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер прокомментировал вариант с досрочным завершением сезона АПЛ и присуждением титула чемпиона "красным".

"Меня не заботит, когда сезон будет возобновлен. Я просто чувствую, что столько людей так много вложили в этот сезон... Я не знаю, как его можно не доиграть. Мы все знаем, что "Ливерпуль" продолжит и станет чемпионом. Им осталось выиграть один-два матча.

Но если сезон не будет доигран, это будет как-то неправильно. Да, "Ливерпулю" могут присудить титул, как все говорят. Но после этого всегда будет ощущение, что в этом что-то не так.

Когда бы ни была назначена дата возобновления, сезон нужно доиграть. А потом нужно будет что-то придумать в следующем сезоне", – рассказал Джейми Каррагер.

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В статье: Джейми Каррагер АПЛ Ливерпуль коронавирус
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Источник:
Sky Sports
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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
22.03.2020 в 23:08
25 очков отрыв. Этим все сказано, остальное словоблудие
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Spokoyno (Киев)
22.03.2020 в 22:37
Дійсно довгоочікуваний тріумфальний похід за чемпіонством скоріш за все закінчиться кабінетним вироком
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Очманілий Заєць (Odessa)
22.03.2020 в 22:31
Так, логічніше буде переграти першість АПЛ.
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