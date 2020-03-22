Каррагер: Если Ливерпулю присудить титул, но не доиграть сезон - всегда будет ощущение, что что-то не так

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер прокомментировал вариант с досрочным завершением сезона АПЛ и присуждением титула чемпиона "красным".

"Меня не заботит, когда сезон будет возобновлен. Я просто чувствую, что столько людей так много вложили в этот сезон... Я не знаю, как его можно не доиграть. Мы все знаем, что "Ливерпуль" продолжит и станет чемпионом. Им осталось выиграть один-два матча.

Но если сезон не будет доигран, это будет как-то неправильно. Да, "Ливерпулю" могут присудить титул, как все говорят. Но после этого всегда будет ощущение, что в этом что-то не так.

Когда бы ни была назначена дата возобновления, сезон нужно доиграть. А потом нужно будет что-то придумать в следующем сезоне", – рассказал Джейми Каррагер.