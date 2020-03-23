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Когда Ван Дейк – далеко не лидер: фанат воссоздал сегодняшний состав Ливерпуля в FIFA 14
ТАА здесь даже еще нет, пришлось выкручиваться с помощью Фабиньо
Карантин – суровая штука. Чем еще могут заняться фанаты, чтобы хоть как-то отвлечь себя от новостей про коронавирус? Английский фанат "Ливерпуля" решил установить уже всеми давно забытую FIFA 14 и удивить Интернет.
Болельщик воссоздал сегодняшнюю команду красных в старой версии футбольного симулятора: интересно, что 21-летний вратарь "Интернасьоналя" Алиссон Беккер в то время еще не был никому известен и имеет худший рейтинг среди всех своих партнеров. В последней FIFA 20 у бразильского голкипера можно увидеть цифру 90, но никак не 63.
Liverpool squad ratings on FIFA 14. Crazy pic.twitter.com/1xSQvwlORW— James | Martin ???????? (@MartinEdition) September 1, 2019
Лучший в этом составе – Джеймс Милнер, а правый защитник "красных" Трент Александер-Арнольд еще даже не закончил молодежную академию клуба к тому моменту. Также отметим, что у Матипа рейтинг выше, чем у Ван Дейка...
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