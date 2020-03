Шотландский футболист анонимно спас шесть банков еды – The Times считает, что это был Робертсон

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон спас от закрытия 6 банков еды в Глазго, которые обеспечивают нуждающихся в разгар пандемии коронавируса. Сейчас у всех подобных организаций возникли финансовые трудности.

Для Великобритании доставлять продукты питания любому, кто в этом нуждается – привычная практика. В текущих условиях количество таких людей возросло, поэтому благотворительным проектам критически не хватает финансирования для продолжения деятельности. Одна из организаций написала в Твиттере следующее:

Thanks to the Scottish footballer who donated a large sum to the following food banks, including us; @GSWfoodbank @Glasgow_NW_FB @GlasgowSEFBank @CR_Foodbank and East Renfrewshire Foodbank. Without the support of generous individuals we would struggle. We cannot thank him enough