Шотландский футболист анонимно спас шесть банков еды – The Times считает, что это был Робертсон

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон спас от закрытия 6 банков еды в Глазго, которые обеспечивают нуждающихся в разгар пандемии коронавируса. Сейчас у всех подобных организаций возникли финансовые трудности.

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Для Великобритании доставлять продукты питания любому, кто в этом нуждается – привычная практика. В текущих условиях количество таких людей возросло, поэтому благотворительным проектам критически не хватает финансирования для продолжения деятельности. Одна из организаций написала в Твиттере следующее:

"Спасибо шотландскому футболисту, который пожертвовал большую сумму нескольким банкам еды, включая нас. Без поддержки щедрых людей нам было бы очень тяжело. Не хватает слов, чтобы выразить благодарность".

Thanks to the Scottish footballer who donated a large sum to the following food banks, including us; @GSWfoodbank @Glasgow_NW_FB @GlasgowSEFBank @CR_Foodbank and East Renfrewshire Foodbank. Without the support of generous individuals we would struggle. We cannot thank him enough — GlasgowNEfoodbank (@GlasgowNE) March 18, 2020

Футболист пожелал сохранить анонимность, но авторитетное издание The Times утверждает, что этот герой без плаща – 26-летний уроженец Глазго и игрок "Ливерпуля" Эндрю Робертсон. По информации издания, всего один банк еды благодаря пожертвованиям шотландца накормил 53 тысячи человек.