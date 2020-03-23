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Шотландский футболист анонимно спас шесть банков еды – The Times считает, что это был Робертсон

Англия
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Не все герои носят плащи…

Шотландский футболист анонимно спас шесть банков еды – The Times считает, что это был Робертсон
Новина українською

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон спас от закрытия 6 банков еды в Глазго, которые обеспечивают нуждающихся в разгар пандемии коронавируса. Сейчас у всех подобных организаций возникли финансовые трудности.

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Для Великобритании доставлять продукты питания любому, кто в этом нуждается – привычная практика. В текущих условиях количество таких людей возросло, поэтому благотворительным проектам критически не хватает финансирования для продолжения деятельности. Одна из организаций написала в Твиттере следующее:

"Спасибо шотландскому футболисту, который пожертвовал большую сумму нескольким банкам еды, включая нас. Без поддержки щедрых людей нам было бы очень тяжело. Не хватает слов, чтобы выразить благодарность".

Футболист пожелал сохранить анонимность, но авторитетное издание The Times утверждает, что этот герой без плаща – 26-летний уроженец Глазго и игрок "Ливерпуля" Эндрю Робертсон. По информации издания, всего один банк еды благодаря пожертвованиям шотландца накормил 53 тысячи человек.

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В статье: Ливерпуль Эндрю Робертсон коронавирус
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