  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Экс-игрок МЮ: Надоели разговоры о титуле Ливерпуля. Обратите внимание на спасение небольших клубов!
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок МЮ: Надоели разговоры о титуле Ливерпуля. Обратите внимание на спасение небольших клубов!

Англия
(2 голосов)

Альтернативный взгляд на ситуацию

Экс-игрок МЮ: Надоели разговоры о титуле Ливерпуля. Обратите внимание на спасение небольших клубов!
Новина українською

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед", "Дерби Каунти", "Сток Сити" и других английских клубов Дэнни Хиггинботам высказался по поводу ситуации с золотыми медалями "Ливерпуля". Цитирует 41-летнего экс-футболиста сборной Гибралтара The Sun.

"Мне надоели разговоры о титуле "Ливерпуля". Неужели нельзя обратить внимание на спасение небольших клубов? Все говорят, что важно определить победителя АПЛ и тех, кто вылетит, но никто не думает о маленьких клубах во всей футбольной пирамиде, которые рискуют стать банкротами не по своей вине. Когда футбол возобновится, они уже могут быть не с нами: учитывая это, стоит ли спорить касательно тривиальных вещей, например, кто должен финишировать в ТОП-4?"

Читайте такжеКаррагер: Если Ливерпулю присудить титул, но не доиграть сезон - всегда будет ощущение, что что-то не так

"АПЛ и сборная Англии обязана Чемпионшипу. Сейчас нужно обеспечить нормальные условия его существования. Гарри Магуайр и Джон Стоунз, Деле Алли и Джеймс Мэддисон, Джейми Варди – все они сформировались как футболисты в низших дивизионах. Пускай EFL предоставит финансовую помощь клубам, например, 50 миллионов фунтов стерлингов. Магуайр ведь переехал в "МЮ" за 85!"

"Нужно разработать план, чтобы выйти как можно более невредимыми из сложившейся ситуации. Если футбол не возобновится до 30 апреля, то нужно подводить черту под этим сезоном. Для фаната "Юнайтед" это будет обозначить пропуск Лиги чемпионов. Но это – не в приоритете".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионшип АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед Дэнни Хиггинботам
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Sun

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...