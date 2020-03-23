Экс-игрок МЮ: Надоели разговоры о титуле Ливерпуля. Обратите внимание на спасение небольших клубов!

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед", "Дерби Каунти", "Сток Сити" и других английских клубов Дэнни Хиггинботам высказался по поводу ситуации с золотыми медалями "Ливерпуля". Цитирует 41-летнего экс-футболиста сборной Гибралтара The Sun.

"Мне надоели разговоры о титуле "Ливерпуля". Неужели нельзя обратить внимание на спасение небольших клубов? Все говорят, что важно определить победителя АПЛ и тех, кто вылетит, но никто не думает о маленьких клубах во всей футбольной пирамиде, которые рискуют стать банкротами не по своей вине. Когда футбол возобновится, они уже могут быть не с нами: учитывая это, стоит ли спорить касательно тривиальных вещей, например, кто должен финишировать в ТОП-4?"

"АПЛ и сборная Англии обязана Чемпионшипу. Сейчас нужно обеспечить нормальные условия его существования. Гарри Магуайр и Джон Стоунз, Деле Алли и Джеймс Мэддисон, Джейми Варди – все они сформировались как футболисты в низших дивизионах. Пускай EFL предоставит финансовую помощь клубам, например, 50 миллионов фунтов стерлингов. Магуайр ведь переехал в "МЮ" за 85!"