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Экс-игрок МЮ: Надоели разговоры о титуле Ливерпуля. Обратите внимание на спасение небольших клубов!
Альтернативный взгляд на ситуацию
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед", "Дерби Каунти", "Сток Сити" и других английских клубов Дэнни Хиггинботам высказался по поводу ситуации с золотыми медалями "Ливерпуля". Цитирует 41-летнего экс-футболиста сборной Гибралтара The Sun.
"Мне надоели разговоры о титуле "Ливерпуля". Неужели нельзя обратить внимание на спасение небольших клубов? Все говорят, что важно определить победителя АПЛ и тех, кто вылетит, но никто не думает о маленьких клубах во всей футбольной пирамиде, которые рискуют стать банкротами не по своей вине. Когда футбол возобновится, они уже могут быть не с нами: учитывая это, стоит ли спорить касательно тривиальных вещей, например, кто должен финишировать в ТОП-4?"
"АПЛ и сборная Англии обязана Чемпионшипу. Сейчас нужно обеспечить нормальные условия его существования. Гарри Магуайр и Джон Стоунз, Деле Алли и Джеймс Мэддисон, Джейми Варди – все они сформировались как футболисты в низших дивизионах. Пускай EFL предоставит финансовую помощь клубам, например, 50 миллионов фунтов стерлингов. Магуайр ведь переехал в "МЮ" за 85!"
"Нужно разработать план, чтобы выйти как можно более невредимыми из сложившейся ситуации. Если футбол не возобновится до 30 апреля, то нужно подводить черту под этим сезоном. Для фаната "Юнайтед" это будет обозначить пропуск Лиги чемпионов. Но это – не в приоритете".