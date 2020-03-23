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Артета рассказал о своем самочувствии

Англия
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Тренеру лондонцев уже лучше

Артета рассказал о своем самочувствии
Новина українською

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о своём самочувствии после заражения коронавирусом.

"Сейчас я впорядке и чувствую, что выздоровел. Мне стало значительно лучше через три или четыре дня.

Всё произошло очень быстро. Во вторник днём я почувствовал себя не очень здорово и пошёл ко врачу, но его не было на месте. Затем, после тренировки, когда я был в машине, со мной связалось руководство и сообщило, что президент "Олимпиакоса" сдал положительный тест и все, кто контактировал с ним, находятся под угрозой. Я рассказал им о своём самочувствии и сказал, что многие наши игроки контактировали с людьми из "Олимпиакоса".

На следующий день нам предстояло сыграть с "Манчестер Сити", и было очевидно, что мы не можем молча рисковать здоровьем людей. В среду я прошёл тест, а в пятницу получил диагноз. Все, кто контактировал со мной, были вынуждены уйти на карантин, а матчи пришлось перенести", — цитирует Артету Evening Standard.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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