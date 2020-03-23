Руни: Ливерпуль выиграет Премьер-лигу

Форвард "Дерби Каунти" Уэйн Руни прокомментировал ситуацию с приостановкой матчей в английской Премьер-лиге, выразив мнение, что текущий сезон будет доигран.

"Ливерпуль" выиграет Премьер-лигу. Есть фанаты "Эвертона", которые звонят мне и говорят: "Сезон нужно отменить". Конечно, как воспитаннику "Эвертона" и футболисту, который 13 лет отыграл в "Манчестер Юнайтед", часть меня думает, что было бы хорошо лишить "Ливерпуль" титула АПЛ. Но нет. Они были фантастическими и проделали большую работу. Можете ли вы представить, что вы ждёте 30 лет, а потом у вас забирают титул вот таким образом? Будет справедливо доиграть этот сезон.

Не удивлюсь, если завершение этого сезона затянется до конца 2020 года. Футбол, как и любая другая индустрия, должен прислушиваться к рекомендациям и соблюдать меры предосторожности. Я не поддерживаю вариант с игрой при пустых трибунах. Ведь это по-прежнему означает собрание группы людей. На игре должны быть машины скорой помощи, врачи, медработники. Без них никак. Должна быть и полиция. Зачем собирать их на футбольном матче, если в сегодняшнем кризисе их нахождение важнее в других местах?" — цитирует Руни Goal.

Отметим, что "Ливерпуль" после 29 туров лидирует в английской Премьер-лиге, набрав 82 очка. В настоящее время турнир остановлен из-за угрозы распространения коронавируса.