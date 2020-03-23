Лучший бомбардир Серии А может продолжить карьеру в Эвертоне

Результативность Чиро Иммобиле не осталась без внимания со стороны других команд. Один из английских клубов заинтересован в его подписании.

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Как сообщает 90min, "Эвертон" намерен переманить футболиста летом. Источник уверяет, что на данном подписании лично настаивает Карло Анчелотти.

Остается неизвестным, будет ли согласен на переход сам Иммобиле. В следующем сезоне "Лацио" будет играть в Лиге Чемпионов, а вот "ириски" вряд ли попадут в главный европейский турнир.

В текущем сезоне на счету Иммобиле 30 голов в 33-х матчах. \