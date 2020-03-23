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Александер-Арнольд: Я люблю Ливерпуль с детства, мне нет смысла покидать клуб

Англия
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Фанаты клуба также не хотят этого

Александер-Арнольд: Я люблю Ливерпуль с детства, мне нет смысла покидать клуб
UA-Футбол
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21-летний защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд рассказал, планирует ли он когда-то покидать родной клуб.

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"На данный момент я футболист "Ливерпуля". Мне здесь нравится все. Хочу ли я его покинуть? Конечно нет. Я люблю клуб больше всего на свете.

Здесь я люблю фанатов, люблю город. После всего этого, зачем мне думать об уходе", - цитирует слова англичанина Sky Sports.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Арнольда 14 голевых передач в 32 матчах.

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В статье: Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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