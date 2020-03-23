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Александер-Арнольд: Я люблю Ливерпуль с детства, мне нет смысла покидать клуб
Фанаты клуба также не хотят этого
21-летний защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд рассказал, планирует ли он когда-то покидать родной клуб.
"На данный момент я футболист "Ливерпуля". Мне здесь нравится все. Хочу ли я его покинуть? Конечно нет. Я люблю клуб больше всего на свете.
Здесь я люблю фанатов, люблю город. После всего этого, зачем мне думать об уходе", - цитирует слова англичанина Sky Sports.
Отметим, что в текущем сезоне на счету Арнольда 14 голевых передач в 32 матчах.
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