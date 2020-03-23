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Алиссон: Футбол обязательно вернется, но сейчас другие приоритеты
Главное, чтобы сделано это было быстрее
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Беккер высказался о ситуации, которая сейчас сложилась в мировом спорте.
"Пришло то время, когда нам стоит побыть немного дома, оставаться наедине и следовать всем инструкциям. Сейчас главная задача - борьба с коронавирусом.
Футбол обязательно вернется, но сейчас у нас должны быть другие приоритеты. Это ситуация, которую мы сможем победить все вместе и именно в ближайшее время мы должны быть сплоченными", - приводит слова бразильца Marca.
Ранее сообщалось, что УЕФА принял решение перенести финал еврокубков.