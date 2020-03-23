Англия
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Замена Кейну? Тоттенхэм рассматривает вариант подписания Холанда
Выиграть борьбу за норвежца будет непросто
Руководство "Тоттенхэма" уже начинает готовить почву к возможному ухода Гарри Кейна. Сейчас за англичанином следят многие клубы.
Как сообщает Don Balon, "шпоры" рассматривают возможность подписания Эрлинга Холанда. В нем они видят долгосрочную замену форварду.
В этом сезоне норвежец влюбил в себя многих футбольных ценителей, забив уже 36 голов в 31-м матче. Зимой он сменил "Зальцбург" на "Боруссию".
Ранее сообщалось, что Холанда может переманить "Реал".
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