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Замена Кейну? Тоттенхэм рассматривает вариант подписания Холанда

Англия
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Выиграть борьбу за норвежца будет непросто

Замена Кейну? Тоттенхэм рассматривает вариант подписания Холанда
UA-Футбол
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Руководство "Тоттенхэма" уже начинает готовить почву к возможному ухода Гарри Кейна. Сейчас за англичанином следят многие клубы.

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Как сообщает Don Balon, "шпоры" рассматривают возможность подписания Эрлинга Холанда. В нем они видят долгосрочную замену форварду.

В этом сезоне норвежец влюбил в себя многих футбольных ценителей, забив уже 36 голов в 31-м матче. Зимой он сменил "Зальцбург" на "Боруссию".

Ранее сообщалось, что Холанда может переманить "Реал".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Тоттенхэм (Лондон) Эрлинг Холанд
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