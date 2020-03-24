  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Игроки Вулвз тренируются индивидуально в специальных часах и сами отправляют данные аналитикам
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игроки Вулвз тренируются индивидуально в специальных часах и сами отправляют данные аналитикам

Англия
(1 голосов)

В клубе очень интересно борются с пандемией на всех структурных уровнях

Игроки Вулвз тренируются индивидуально в специальных часах и сами отправляют данные аналитикам
Новина українською

Стало известно, как проходит тренировочный процесс и параллельная борьба с распространением COVID-19 в английском клубе "Вулверхэмптон". Издание The Athletic сообщает, что игроки должны бронировать "сеансы бега" в парке рядом с тренировочной базой.

Читайте такжеРеал хочет вернуть в Мадрид лидера атак Вулверхэмптона

По информации источника, футболисты "волков" получили индивидуальные программы тренировок и специальные спортивные часы, которые анализируют движения исполнителей во время занятия. После завершения физической нагрузки, персонал клуба получает данные от каждого игрока и может скорректировать тренировочный процесс в случае необходимости.

Интересно, что в рамках публичной инициативы #ВолкиДома, бывшие футболисты клуба обзванивают пожилых людей, которые находятся в зоне риска. В течение двух недель Стив Булл, Джон Ричардс и Кенни Хиббитт совершат 2000 телефонных звонков в целях психологической поддержки жителей города.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Athletic

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...