Игроки Вулвз тренируются индивидуально в специальных часах и сами отправляют данные аналитикам

Стало известно, как проходит тренировочный процесс и параллельная борьба с распространением COVID-19 в английском клубе "Вулверхэмптон". Издание The Athletic сообщает, что игроки должны бронировать "сеансы бега" в парке рядом с тренировочной базой.

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По информации источника, футболисты "волков" получили индивидуальные программы тренировок и специальные спортивные часы, которые анализируют движения исполнителей во время занятия. После завершения физической нагрузки, персонал клуба получает данные от каждого игрока и может скорректировать тренировочный процесс в случае необходимости.

Интересно, что в рамках публичной инициативы #ВолкиДома, бывшие футболисты клуба обзванивают пожилых людей, которые находятся в зоне риска. В течение двух недель Стив Булл, Джон Ричардс и Кенни Хиббитт совершат 2000 телефонных звонков в целях психологической поддержки жителей города.