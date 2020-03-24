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"Вот, черт". Мартинелли рассказал о своей реакции на Обамеянга во время первого визита на базу Арсенала

Англия
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Габриэлю все очень нравится в Северном Лондоне

"Вот, черт". Мартинелли рассказал о своей реакции на Обамеянга во время первого визита на базу Арсенала
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Бразильский футболист лондонского "Арсенала" Габриэль Мартинелли дал интервью FourFourTwo, где раскрыл свои планы на будущую карьеру, а также поделился атмосферой из раздевалки "канониров".

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"Хочу выиграть Лигу чемпионов и множество трофеев на внутренней арене, чтобы порадовать наших фанатов – они, как и тренерский штаб с персоналом клуба, заслуживают самого лучшего. Таким образом, я верну им долг. Хочу стать легендой "Арсенала".

"Помню, я впервые прибыл на базу во время обеда – за столом сидел только Обамеянг. Первая моя мысль была: "Вот, черт". Я сильно стеснялся, но Пьер-Эмерик заговорил на испанском, спросил, откуда я, растолкал меня. Он встретил парня из другой страны и проявил доброту, хотя я не мог сказать ни слова на английском языке".

"Артета? Микель много времени уделяет тактике, помогает прогрессировать лично мне, причем, не только в атаке, но и в обороне. Наш тренер всегда готов помочь нам – Артета сам выходит на тренировочное поле и показывает, куда нужно побежать, как двигаться и так далее".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг Габриель Мартинелли
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Источник:
FourFourTwo

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