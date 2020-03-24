"Вот, черт". Мартинелли рассказал о своей реакции на Обамеянга во время первого визита на базу Арсенала

Бразильский футболист лондонского "Арсенала" Габриэль Мартинелли дал интервью FourFourTwo, где раскрыл свои планы на будущую карьеру, а также поделился атмосферой из раздевалки "канониров".

"Хочу выиграть Лигу чемпионов и множество трофеев на внутренней арене, чтобы порадовать наших фанатов – они, как и тренерский штаб с персоналом клуба, заслуживают самого лучшего. Таким образом, я верну им долг. Хочу стать легендой "Арсенала".

"Помню, я впервые прибыл на базу во время обеда – за столом сидел только Обамеянг. Первая моя мысль была: "Вот, черт". Я сильно стеснялся, но Пьер-Эмерик заговорил на испанском, спросил, откуда я, растолкал меня. Он встретил парня из другой страны и проявил доброту, хотя я не мог сказать ни слова на английском языке".