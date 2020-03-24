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Баллак: Увольнение Моуриньо в 2007 году – это вина игроков Челси

Англия
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Михаэль был одной из важных деталей в механизме Жозе

Баллак: Увольнение Моуриньо в 2007 году – это вина игроков Челси
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Бывший немецкий полузащитник "Челси" Михаэль Баллак рассказал в подкасте Sky Sports об увольнении португальского специалиста Жозе Моуриньо с поста менеджера лондонцев в сентябре 2007 года.

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"Я был достаточно опытен, чтобы все понять. Когда команда не выигрывает, то тренер – первый кандидат на замену. Для Моуриньо это был четвертый сезон в "Челси". Если посмотреть на среднее время, которое тренер проводит в лондонском клубе, то это довольно неплохой результат".

"Жозе всегда работал чересчур интенсивно. Возможно, из-за этого в какой-то момент все пошло наперекосяк. Увольнение Моуриньо – это вина игроков "Челси". Мы не сильно сожалели об этом, нужно было смотреть вперед. У меня сохранились хорошие отношения с Жозе. Немногие футболисты говорят о нем плохо".

"Охарактеризовать других тренеров – не проблема. Грант? У него не было шансов. Работать после Моуриньо – очень трудно. Мы играли в хороший футбол под руководством Авраама, он дал нам свободу и не был слабым тренером, поверьте – израильтянин очень умен. Со Сколари отношения у футболистов не сложились, что тут сказать... Анчелотти – настоящий джентльмен, который нашел комбинацию между уважением и простотой тренировочного процесса. Карло хотел, чтобы я остался, но клуб начал вводить практику продления контрактов на год, а я хотел на два. Сейчас я понимаю, что нужно было оставаться, хоть и на год".

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В статье: Михаэль Баллак Жозе Моуриньо Карло Анчелотти Авраам Грант Челси (Лондон)
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Источник:
Sky Sports

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