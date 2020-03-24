Баллак: Увольнение Моуриньо в 2007 году – это вина игроков Челси

Бывший немецкий полузащитник "Челси" Михаэль Баллак рассказал в подкасте Sky Sports об увольнении португальского специалиста Жозе Моуриньо с поста менеджера лондонцев в сентябре 2007 года.

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"Я был достаточно опытен, чтобы все понять. Когда команда не выигрывает, то тренер – первый кандидат на замену. Для Моуриньо это был четвертый сезон в "Челси". Если посмотреть на среднее время, которое тренер проводит в лондонском клубе, то это довольно неплохой результат".

"Жозе всегда работал чересчур интенсивно. Возможно, из-за этого в какой-то момент все пошло наперекосяк. Увольнение Моуриньо – это вина игроков "Челси". Мы не сильно сожалели об этом, нужно было смотреть вперед. У меня сохранились хорошие отношения с Жозе. Немногие футболисты говорят о нем плохо".