Рейна: У меня были симптомы, похожие на коронавирус

Пепе Рейна рассказал, что у него были симптомы коронавируса. У игрока был кашель, температура и трудности с дыханием, но сейчас он чувствует себя намного лучше.

"У меня были симптомы, похожие на коронавирус. Были сухой кашель, лихорадка и затрудненное дыхание на этой неделе. Но сейчас я чувствую себя лучше.

Я часто слежу за новостями в Испании, Италии и Англии. У меня там много близких людей, и поэтому мне интересно знать, что происходит и какие решения принимаются.

Чем больше мы будем следовать ограничениям, тем быстрее все пройдет. Мы должны серьезно относиться к изоляции. Я уверен, что мы выйдем из этой ситуации более сплоченными", — приводит слова Пепе Рейны Football Italia.