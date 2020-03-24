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Рейна: У меня были симптомы, похожие на коронавирус

Англия
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У игрока была температура, лихорадка и затрудненное дыхание

Рейна: У меня были симптомы, похожие на коронавирус
Новина українською

Пепе Рейна рассказал, что у него были симптомы коронавируса. У игрока был кашель, температура и трудности с дыханием, но сейчас он чувствует себя намного лучше.

"У меня были симптомы, похожие на коронавирус. Были сухой кашель, лихорадка и затрудненное дыхание на этой неделе. Но сейчас я чувствую себя лучше.

Я часто слежу за новостями в Испании, Италии и Англии. У меня там много близких людей, и поэтому мне интересно знать, что происходит и какие решения принимаются.

Чем больше мы будем следовать ограничениям, тем быстрее все пройдет. Мы должны серьезно относиться к изоляции. Я уверен, что мы выйдем из этой ситуации более сплоченными", — приводит слова Пепе Рейны Football Italia.

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В статье: Пепе Рейна
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