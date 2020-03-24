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Стерлинг: Вернулся бы я когда-нибудь в Ливерпуль? Если честно, я люблю его

Англия
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Игрок хочет играть под руководством Клоппа?

Стерлинг: Вернулся бы я когда-нибудь в Ливерпуль? Если честно, я люблю его
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Форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг рассказал об отношении к "Ливерпулю", за который он выступал ранее.

"Вернулся бы я когда-нибудь в "Ливерпуль"? Если честно, я люблю "Ливерпуль". Не поймите меня неправильно, но они навсегда в моём сердце. Это команда, которая многое для меня сделала и вырастила меня" — цитирует Стерлинга Goal.com со ссылкой на эфир в "инстаграме" Colossal Sports Management’s.

Стерлинг оказался в системе "Ливерпуля" в 2010 году, а с 2012 по 2015 год выступал за главную команду мерсисайдцев. Затем Рахим перебрался в "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 25-летний форвард провёл 24 матча в чемпионате Англии, забил 11 мячей и отдал 1 голевой пас.

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В статье: Рахим Стерлинг Манчестер Сити
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