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Трент Александер-Арнольд выбрал сильнейшего между Месси и Роналду

Англия
(1 голосов)

Игроку нравится стиль игры аргентинца

Трент Александер-Арнольд выбрал сильнейшего между Месси и Роналду
Новина українською

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд сделал выбор между нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Месси или Роналду? Для меня Месси. После "Ливерпуля" моей любимой командой является "Барселона". Я чувствую, что у них такие же ценности и убеждения, как у "Ливерпуля". Хотел бы я сыграть в Германии или Испании? Это не то, о чём я когда-либо думал. Я всегда любил "Ливерпуль" и поддерживал их. Поэтому у меня не было причин думать о других клубах. Прямо сейчас я игрок "Ливерпуля" и люблю этот клуб больше всего на свете. Люблю болельщиков, людей и город", — приводит слова Александер-Арнольда GQ.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Александер-Арнольд провёл 29 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 12 результативных передач.

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В статье: Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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