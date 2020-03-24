Манчестер Юнайтед интересуется форвардом Лилля

Форвард "Лилля" Виктор Осимхен привлек внимание "Манчестер Юнайтед".

По информации Le10Sport.fr, нигериец считается приоритетной целью английского клуба в летнее трансферное окно.

21-летний Осимхен был приобретен "Лиллем" в августе прошлого года у "Шарлеруа" за 12 миллионов евро. В 38 матчах за французский клуб он забил 18 мячей и сделал 6 голевых передач.