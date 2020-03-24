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Рой Кин: Моей задачей было завоевание трофеев, а не забивание голов
И с этим он справлялся неплохо
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин рассказал о своей главной задачи на футбольном поле.
"Должен ли я был забивать больше голов в матчах? Я так не считаю. Это не моя работа. Моей задачей было завоевание трофеев, а не забивание голов.
Я много забивал на тренировках, но в день матча я не хотел этого делать. Оставлял это для форвардов, а также для Гиггза, Скоулза и тех игроков, которые играют вперед", - приводит слова Кина Sky Sports.
Отметим, что Кин забил 57 голов в клубной карьере, а также завоевал 20 трофеев.
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