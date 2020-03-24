Фабрегас: Хаби Алонсо умолял о переходе в Арсенал

В 2009-м году Хаби Алонсо намеревался продолжить карьеру в "Арсенале". Об этом сообщил экс-игрок "канониров" Сеск Фабрегас.

"Тогда я все лето говорил с Алонсо. Он хотел оказаться в "Арсенала", можно сказать умолял. Он хотел играть с нами - я долго уговаривал клуб начать переговоры.

Трансфер был очень близок и я был расстроен, когда все затягивалось. Я не руководитель, а игрок и имел свою точку зрения. Думаю, что Алонсо идеально подошел бы "Арсеналу", - приводит слова испанца Goal.

Напомним, что летом 2009-го года Алонсо сменил "Ливерпуль" на "Реал", где сумел завоевать шесть трофеев.