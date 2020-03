Чем себя займет Юрген Клопп во время паузы в чемпионате?

Две недели назад “Ливерпуль” провел свой последний, на данный момент, матч в сезоне, проиграв в 1/8 Лиги чемпионов “Атлетико”. Юрген Клопп, как и его коллеги по тренерскому цеху, переживает самый странный и непредсказуемый период в своей тренерской карьере. “Ливерпуль” не вернется к тренировкам раньше апреля, а весь футбол в Англии приостановлен до начала мая. Однако нет никаких гарантий, что к этому времени игра возобновится.

Тренеры-перфекционисты часто работают по графику 24/7, и сейчас у них появилась возможность перевести дух и собраться с мыслями. Автор Джек Ласби с издания FourFourTwo на примере Юргена Клоппа рассуждает о том, чем может себя занять тренер во время карантина.

Ожидается, что “Ливерпуль” выиграет чемпионский титул после возобновления чемпионата, но непосредственно перед остановкой первенства команда Юргена Клоппа показывала совсем не чемпионскую игру. В последний раз “Ливерпуль” проиграл четыре раза в шести матчах в 2017 году – только травмой Алиссона ухудшение результатов не объяснишь.

Брендан Роджерс рассказывал, что идея перейти на схему 3-4-2-1 в сезоне 2014/2015 пришла ему в голову на кухне. Клопп живет в бывшем доме Роджерса и может найти решения игровым проблемам “Ливерпуля” в том же помещении. Помогут ему в этом долгие сеансы видеосвязи со своим ассистентом и аналитиком Питером Кравецом.

Свободное время Клопп может уделить не только изучению проблем своей команды, но и соперникам “Ливерпуля” в предстоящих матчах.

У “Ливерпуля” остались поединки с “Эвертоном”, “Кристал Пэлас”, “Манчестер Сити”, “Астон Виллой”, “Брайтоном”, “Бернли”, “Арсеналом”, “Челси” и “Ньюкаслом”. Освободившееся время вполне можно потратить на внимательный видеоанализ.

В первую очередь это время даст Клоппу, а также всему персоналу клуба и футболистам впервые отдохнуть за долгое время. Для немецкого тренера это будет первый продолжительный “отпуск” после четырехмесячного перерыва между его работами в “Боруссии” Дортмунд и “Ливерпуле”. В этом сезоне в АПЛ появилась зимняя пауза, но у “Ливерпуля” график был усложнен декабрьским клубным чемпионатом мира.

Известно, что Клопп предпочитает проводить личные встречи с потенциальными новичками. Для него важно не только качество футболиста, но и его личность. Джини Вейналдум рассказывал, что убедительность Клоппа стала решающим фактором его перехода в “Ливерпуль”, а не “Тоттенхэм”, большое значение также имел разговор немецкого тренера с ван Дейком, когда он выступал за “Саутгемптон”.

Jürgen Klopp has today issued the following message to supporters.https://t.co/nBeTrwILJs