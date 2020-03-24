Чем себя займет Юрген Клопп во время паузы в чемпионате?

Две недели назад “Ливерпуль” провел свой последний, на данный момент, матч в сезоне, проиграв в 1/8 Лиги чемпионов “Атлетико”. Юрген Клопп, как и его коллеги по тренерскому цеху, переживает самый странный и непредсказуемый период в своей тренерской карьере. “Ливерпуль” не вернется к тренировкам раньше апреля, а весь футбол в Англии приостановлен до начала мая. Однако нет никаких гарантий, что к этому времени игра возобновится.

Тренеры-перфекционисты часто работают по графику 24/7, и сейчас у них появилась возможность перевести дух и собраться с мыслями. Автор Джек Ласби с издания FourFourTwo на примере Юргена Клоппа рассуждает о том, чем может себя занять тренер во время карантина.

Решение проблем

Ожидается, что “Ливерпуль” выиграет чемпионский титул после возобновления чемпионата, но непосредственно перед остановкой первенства команда Юргена Клоппа показывала совсем не чемпионскую игру. В последний раз “Ливерпуль” проиграл четыре раза в шести матчах в 2017 году – только травмой Алиссона ухудшение результатов не объяснишь.

Брендан Роджерс рассказывал, что идея перейти на схему 3-4-2-1 в сезоне 2014/2015 пришла ему в голову на кухне. Клопп живет в бывшем доме Роджерса и может найти решения игровым проблемам “Ливерпуля” в том же помещении. Помогут ему в этом долгие сеансы видеосвязи со своим ассистентом и аналитиком Питером Кравецом.

Тактический анализ

Свободное время Клопп может уделить не только изучению проблем своей команды, но и соперникам “Ливерпуля” в предстоящих матчах.

У “Ливерпуля” остались поединки с “Эвертоном”, “Кристал Пэлас”, “Манчестер Сити”, “Астон Виллой”, “Брайтоном”, “Бернли”, “Арсеналом”, “Челси” и “Ньюкаслом”. Освободившееся время вполне можно потратить на внимательный видеоанализ.

Отдых

В первую очередь это время даст Клоппу, а также всему персоналу клуба и футболистам впервые отдохнуть за долгое время. Для немецкого тренера это будет первый продолжительный “отпуск” после четырехмесячного перерыва между его работами в “Боруссии” Дортмунд и “Ливерпуле”. В этом сезоне в АПЛ появилась зимняя пауза, но у “Ливерпуля” график был усложнен декабрьским клубным чемпионатом мира.

Трансферы

Известно, что Клопп предпочитает проводить личные встречи с потенциальными новичками. Для него важно не только качество футболиста, но и его личность. Джини Вейналдум рассказывал, что убедительность Клоппа стала решающим фактором его перехода в “Ливерпуль”, а не “Тоттенхэм”, большое значение также имел разговор немецкого тренера с ван Дейком, когда он выступал за “Саутгемптон”.

Jürgen Klopp has today issued the following message to supporters.https://t.co/nBeTrwILJs — Liverpool FC (@LFC) March 13, 2020

В нынешних условиях поговорить с глазу на глаз невозможно, поэтому если “Ливерпуль” не отступит от своего намерения подписать Тимо Вернера, Клоппу придется общаться с форвардом “РБ Лейпциг” по видеосвязи.

Мечты

“Ливерпуль” был близок к тому, чтобы в рекордные сроки выиграть первое за 30 лет чемпионство, однако непредвиденные факторы вмешались в планы “красных”. Премьер-лига намерена довести этот сезон до конца, и это может обнадеживать болельщиков “Ливерпуля”.

Мысли о чемпионском голе, трофее и параде будут занимать мысли каждого болельщика “Ливерпуля”, наверняка об этом иногда будет думать и Юрген Клопп в ближайшие полтора месяца (минимум).

В ближайшем будущем “Ливерпуль” должен стать чемпионом Англии, перейти на форму Nike и переехать на новую тренировочную базу в Киркби. Планы будут оставаться планами, пока чемпионат будет стоять на паузе.