Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МЮ уже несколько месяцев ведет переговоры с агентами Санчо, но коронавирус тормозит переход
Никто не знает, когда и как именно продолжится футбол
Талантливый Джейдон Санчо продолжает сводить с ума топ клубы, которые несколько трансферных окон вели за ним охоту.
По данным журналиста Фабрицио Романо, больше других пытается "Манчестер Юнайтед". Их представители уже несколько месяцев подряд ведут переговоры с агентами англичанина.
Процесс перехода тормозит вспышка коронавируса, из-за которого был остановлен европейский футбол. Клубы не планируют в ближайшее время тратить большие суммы, а "Боруссия" не отпустит Санчо менее, чем за 100 миллионов.
В текущем сезоне Джейдон отдал 16 голевых передач и забил 17 голов в 35-ти матчах.