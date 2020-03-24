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МЮ уже несколько месяцев ведет переговоры с агентами Санчо, но коронавирус тормозит переход

Англия
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Никто не знает, когда и как именно продолжится футбол

МЮ уже несколько месяцев ведет переговоры с агентами Санчо, но коронавирус тормозит переход
UA-Футбол
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Талантливый Джейдон Санчо продолжает сводить с ума топ клубы, которые несколько трансферных окон вели за ним охоту.

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По данным журналиста Фабрицио Романо, больше других пытается "Манчестер Юнайтед". Их представители уже несколько месяцев подряд ведут переговоры с агентами англичанина.

Процесс перехода тормозит вспышка коронавируса, из-за которого был остановлен европейский футбол. Клубы не планируют в ближайшее время тратить большие суммы, а "Боруссия" не отпустит Санчо менее, чем за 100 миллионов.

В текущем сезоне Джейдон отдал 16 голевых передач и забил 17 голов в 35-ти матчах.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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