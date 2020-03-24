Англия
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Гарри Кейн рассказал, когда намерен вернуться к тренировкам в общей группе
Главное, чтобы к тому времени сезон возобновился
Гарри Кейн, который травмировался в начале этого года, рассказал как проходит его реабилитация.
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"Сейчас у меня все хорошо. Я могу сказать, что нахожусь на продвинутой стадии реабилитации, продолжаю усердно работать и жду дату возобновления сезона.
Надеюсь, что смогу вернуться к работе с командой через две недели. Сейчас мне осталось набрать физическую форму", - заявил английский нападающий.
Отметим, что Кейн форсировал подготовку к началу Евро-2020, однако турнир был на год перенесен.
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