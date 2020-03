Милнер составил сборную карантина: кетчуп Хайнце, хлеб Фридель, лампа Лэмпард и пылесос Анри

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер снял очередной шуточный видеоролик, где представил символическую сборную изоляции. В команду он включил реально существующих игроков, изобразив их на полу с помощью различных предметов. Каждая вещь созвучна с именем или фамилией футболиста.

Например, Джо Харта играет сердце (heart), Бреда Фриделя – хлеб (bread), Габриэля Хайнце (Heinze) — кетчуп "Хайнц". Джон Терри представлен благодаря апельсину в шоколаде от компании Terry’s, Джорджиньо Вейналдум и Фрэнк Лэмпард были отождествлены с лампами, а Тьерри Анри – с пылесосом от производителя "Henry". Управляет командой кепка Фабио Капелло.

James Milner is literally the OPPOSITE of boring...



He’s incredible ????????



pic.twitter.com/Joe7IBK37X