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Милнер составил сборную карантина: кетчуп Хайнце, хлеб Фридель, лампа Лэмпард и пылесос Анри
Джеймс – самый главный шутник в период вынужденной паузы
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер снял очередной шуточный видеоролик, где представил символическую сборную изоляции. В команду он включил реально существующих игроков, изобразив их на полу с помощью различных предметов. Каждая вещь созвучна с именем или фамилией футболиста.
Например, Джо Харта играет сердце (heart), Бреда Фриделя – хлеб (bread), Габриэля Хайнце (Heinze) — кетчуп "Хайнц". Джон Терри представлен благодаря апельсину в шоколаде от компании Terry’s, Джорджиньо Вейналдум и Фрэнк Лэмпард были отождествлены с лампами, а Тьерри Анри – с пылесосом от производителя "Henry". Управляет командой кепка Фабио Капелло.
James Milner is literally the OPPOSITE of boring...— LFCVine (@LFCVine) March 24, 2020
He’s incredible ????????
pic.twitter.com/Joe7IBK37X
До этого Милнер уже публиковал видео, на которых сортировал пакетики с чаем, стриг газон ножницами и точил все карандаши, найденные в доме.