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Милнер составил сборную карантина: кетчуп Хайнце, хлеб Фридель, лампа Лэмпард и пылесос Анри

Англия
(2 голосов)

Джеймс – самый главный шутник в период вынужденной паузы

Милнер составил сборную карантина: кетчуп Хайнце, хлеб Фридель, лампа Лэмпард и пылесос Анри
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Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер снял очередной шуточный видеоролик, где представил символическую сборную изоляции. В команду он включил реально существующих игроков, изобразив их на полу с помощью различных предметов. Каждая вещь созвучна с именем или фамилией футболиста.

Например, Джо Харта играет сердце (heart), Бреда Фриделя – хлеб (bread), Габриэля Хайнце (Heinze) — кетчуп "Хайнц". Джон Терри представлен благодаря апельсину в шоколаде от компании Terry’s, Джорджиньо Вейналдум и Фрэнк Лэмпард были отождествлены с лампами, а Тьерри Анри – с пылесосом от производителя "Henry". Управляет командой кепка Фабио Капелло.

До этого Милнер уже публиковал видео, на которых сортировал пакетики с чаем, стриг газон ножницами и точил все карандаши, найденные в доме.

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В статье: Джеймс Милнер коронавирус карантин
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