  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. ESPN: В МЮ сомневаются, что найдется топ-клуб, который сможет позволить себе трансфер Погба
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ESPN: В МЮ сомневаются, что найдется топ-клуб, который сможет позволить себе трансфер Погба

Англия
(1 голосов)

А нужен ли он "самим красным дьяволам"?

ESPN: В МЮ сомневаются, что найдется топ-клуб, который сможет позволить себе трансфер Погба
Новина українською

В "Манчестер Юнайтед" настроены оптимистично относительно ситуации с полузащитником Полем Погба. Боссы манкунианцев считают, что француз продолжит выходить на поле в их цветах и после ближайшего трансферного окна, как сообщает ESPN.

Источник отмечает, что Погба хочет продолжить карьеру в другом месте, однако в "Юнайтед" сомневаются, что европейские клубы могут позволить себе его трансфер. В услугах хавбека уже долгое время заинтересованы мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Также отметим, что потенциальному переходу будут мешать финансовые последствия из-за коронавируса. Контракт Погба с "красными дьяволами" рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления еще на один сезон.

Читайте такжеThe Telegraph: ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ESPN

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Pokeruga (Кропивницкий)
25.03.2020 в 11:50
Дешевый трюк ... ))) Хотят "взять на слабо" клубы типа Реал, ПСЖ, Барселона... дабы избавится от дорогостоищего баласта ))))
Ответить
0
-1
Ten0N (Leopolis)
25.03.2020 в 12:33
Дешевый трюк? Ты серьезно? Или ты просто не вкурсе что толстый поц агент погба, хочет летом забрать своего внебрачного сына из МЮ?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...