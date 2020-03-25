ESPN: В МЮ сомневаются, что найдется топ-клуб, который сможет позволить себе трансфер Погба

В "Манчестер Юнайтед" настроены оптимистично относительно ситуации с полузащитником Полем Погба. Боссы манкунианцев считают, что француз продолжит выходить на поле в их цветах и после ближайшего трансферного окна, как сообщает ESPN.

Источник отмечает, что Погба хочет продолжить карьеру в другом месте, однако в "Юнайтед" сомневаются, что европейские клубы могут позволить себе его трансфер. В услугах хавбека уже долгое время заинтересованы мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Также отметим, что потенциальному переходу будут мешать финансовые последствия из-за коронавируса. Контракт Погба с "красными дьяволами" рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления еще на один сезон.