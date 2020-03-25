Бергкамп впечатляет. ТОП-10 голов Арсенала с первого чемпионского сезона Венгера. ВИДЕО

Арсен Венгер возглавил лондонский "Арсенал" в 1996-м, а уже в сезоне 1997/98 канониры получили чемпионский титул, который не покорялся им шесть сезонов подряд. Медали команда Венгера получила за тур до финиша, став недосягаемой для мощного "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона (еще без приставки сер). Интересно, что "Арсенал" забил меньше МЮ (68 против 72), а пропустил больше (33 против 27), однако уже тогда, еще без Анри и Пиреса, канониры забивали красиво. Правда, больше полагаясь на дальние удары. Впрочем, в команде был Бергкамп, который добавлял лондонцам изысканности. Вашему вниманию видео десяти лучших голов первого чемпионского сезона "Арсенала" под руководством Арсена Венгера.