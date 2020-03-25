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Фабрегас: Почему я ушел из Арсенала? Только Ван Перси и Насри соответствовали моему уровню
Имеет право так считать…
Хавбек "Монако" Сеск Фабрегас рассказал, почему решил покинуть лондонский "Арсенал". Испанец защищал цвета "канониров" 8 лет, после чего вернулся в "Барселону". В 2003 году Арсену Венгеру удалось переманить юного Фабрегаса именно из академии Ла Масии. Цитирует испанца Sky Sports со ссылкой на Arseblog.
"Я был капитаном, всегда чувствовал большое давление. Я отдал "Арсеналу" все, что мог. Иногда после поражений я плакал, когда возвращался домой. Бессонные ночи, полные страданий… Ты возвращаешься в автобус после проигрыша подавленным, но слышишь, как некоторые футболисты смеются и решают, где проведут отпуск".
"На протяжении нескольких лет мы демонстрировали красивый футбол, но я чувствовал, что веду команду вперед в одиночку. Где-то в 2009-м я понял, что только Ван Перси и Насри соответствовали моему уровню с точки зрения техники и психологии. Не хочу показаться высокомерным, но я действительно это чувствовал. Если бы не отношение некоторых игроков, то я бы не покинул Лондон".