The Guardian: Мане - игрок сезона в АПЛ, Тоттенхэм - команда-разочарование

Английское издание The Guardian, несмотря на то, что сезон в Англии еще не завершен, подвело свои итоги. Напомним, что сейчас турнир временно на паузе.

Лучшим игроком они признали Садио Мане, который сейчас играет в "Ливерпуле". Крис Уайлдер из "Шеффилд Юнайтед" стал лучшим тренером. Полные итоги от The Guardian выглядат следующим образом :

Лучший игрок : Садио Мане

: Садио Мане Лучший молодой игрок : Адама Траоре

: Адама Траоре Лучший тренер : Крис Уайлдер

: Крис Уайлдер Гол сезона : Кевин де Брюйне в матче с "Ньюкаслом"

: Кевин де Брюйне в матче с "Ньюкаслом" Команда-разочарование: "Тоттенхэм"

Отметим, что до приостановки турнира, "Ливерпулю" оставалось добыть лишь две победы в АПЛ для чемпионства.