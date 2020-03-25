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The Guardian: Мане - игрок сезона в АПЛ, Тоттенхэм - команда-разочарование
Сезон не закончен, а итоги уже подвели
Английское издание The Guardian, несмотря на то, что сезон в Англии еще не завершен, подвело свои итоги. Напомним, что сейчас турнир временно на паузе.
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Лучшим игроком они признали Садио Мане, который сейчас играет в "Ливерпуле". Крис Уайлдер из "Шеффилд Юнайтед" стал лучшим тренером. Полные итоги от The Guardian выглядат следующим образом:
- Лучший игрок: Садио Мане
- Лучший молодой игрок: Адама Траоре
- Лучший тренер: Крис Уайлдер
- Гол сезона: Кевин де Брюйне в матче с "Ньюкаслом"
- Команда-разочарование: "Тоттенхэм"
Отметим, что до приостановки турнира, "Ливерпулю" оставалось добыть лишь две победы в АПЛ для чемпионства.
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