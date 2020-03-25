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The Guardian: Мане - игрок сезона в АПЛ, Тоттенхэм - команда-разочарование

Англия
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Сезон не закончен, а итоги уже подвели

The Guardian: Мане - игрок сезона в АПЛ, Тоттенхэм - команда-разочарование
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Английское издание The Guardian, несмотря на то, что сезон в Англии еще не завершен, подвело свои итоги. Напомним, что сейчас турнир временно на паузе.

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Лучшим игроком они признали Садио Мане, который сейчас играет в "Ливерпуле". Крис Уайлдер из "Шеффилд Юнайтед" стал лучшим тренером. Полные итоги от The Guardian выглядат следующим образом:

  • Лучший игрок: Садио Мане
  • Лучший молодой игрок: Адама Траоре
  • Лучший тренер: Крис Уайлдер
  • Гол сезона: Кевин де Брюйне в матче с "Ньюкаслом"
  • Команда-разочарование: "Тоттенхэм"

Отметим, что до приостановки турнира, "Ливерпулю" оставалось добыть лишь две победы в АПЛ для чемпионства.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Адама Траоре Садио Мане Кевин Де Брюйне Крис Уайлдер
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