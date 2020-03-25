Мартинелли: Переход в Реал? Я хочу выиграть с Арсеналом Лигу Чемпионов

Молодой форвард "Арсенала" Габриэль Мартинелли прокомментировал слухи о том, что он может продолжить карьеру в "Реале".

Читайте также 18-летний форвард стал игроком месяца в Арсенале

"Трансфер в "Реал"? Я хочу выиграть Лигу Чемпионов и другие трофеи в "Арсенале", чтобы порадовать всех болельщиков. Они заслуживают это, не только болельщики, но и все работники клуба.

Артета - прекрасный специалист. Он постоянно следит за нами на тренировках и дает нужные советы. Наш тренер очень умен в тактическом плане и очень полезен нам", - приводит слова бразильца AS.

В текущем сезоне Мартинелли начинают подпускать к стартовому составу. Он уже провел 23 матча, в которых забил 10 голов.