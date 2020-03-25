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Мартинелли: Переход в Реал? Я хочу выиграть с Арсеналом Лигу Чемпионов

Англия
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Мартинелли: Переход в Реал? Я хочу выиграть с Арсеналом Лигу Чемпионов
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Молодой форвард "Арсенала" Габриэль Мартинелли прокомментировал слухи о том, что он может продолжить карьеру в "Реале".

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"Трансфер в "Реал"? Я хочу выиграть Лигу Чемпионов и другие трофеи в "Арсенале", чтобы порадовать всех болельщиков. Они заслуживают это, не только болельщики, но и все работники клуба.

Артета - прекрасный специалист. Он постоянно следит за нами на тренировках и дает нужные советы. Наш тренер очень умен в тактическом плане и очень полезен нам", - приводит слова бразильца AS.

В текущем сезоне Мартинелли начинают подпускать к стартовому составу. Он уже провел 23 матча, в которых забил 10 голов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Габриель Мартинелли
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