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Арсенал намеревается продлить аренду Себальоса

Англия
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Последнее слово будет за "Реалом"

Арсенал намеревается продлить аренду Себальоса
UA-Футбол
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Лондонский "Арсенал" надеется, что Дани Себальос еще на сезон останется в их команде. Об этом передает London Evening Standard

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Арендное соглашение заканчивается летом 2020-го года. Руководство "канониров" уверенно, что испанский игрок поможет им в следующем сезоне, а потому в ближайшее время вступят в переговоры с "Реалом".

В текущем сезоне Себальос успел провести 22 матча, в которых совершил четыре результативных действия.

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В статье: Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Дани Себальос
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