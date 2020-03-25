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Арсенал намеревается продлить аренду Себальоса
Последнее слово будет за "Реалом"
Лондонский "Арсенал" надеется, что Дани Себальос еще на сезон останется в их команде. Об этом передает London Evening Standard
Арендное соглашение заканчивается летом 2020-го года. Руководство "канониров" уверенно, что испанский игрок поможет им в следующем сезоне, а потому в ближайшее время вступят в переговоры с "Реалом".
В текущем сезоне Себальос успел провести 22 матча, в которых совершил четыре результативных действия.
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