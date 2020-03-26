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СМИ: В Манчестер Сити шокированы просьбой Ливерпуля исключить горожан из Лиги чемпионов

Англия
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Рубрика "Английские инсайды"

СМИ: В Манчестер Сити шокированы просьбой Ливерпуля исключить горожан из Лиги чемпионов
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Восемь клубов ТОП-10 АПЛ (кроме "Шеффилд Юнайтед" и самого "Манчестер Сити") призвали Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонить апелляцию "горожан" на решение УЕФА. Как сообщает английское издание Daily Express , руководство "небесно-голубых" было шокировано тем фактом, что главный конкурент "Ливерпуль" оказался среди них.

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Мерсисайдцы, "МЮ", "Арсенал" и остальные опасаются, что "горожане" могут попросить отложить бан, пока идет процесс апелляции – вероятно, из-за пандемии коронавируса разбирательство затянется на долгий срок. Это может привести к тому, что команда Гвардиолы выступит в Лиге чемпионов следующего сезона.

Напомним, УЕФА отстранил "Сити" от участия в еврокубках сроком на 2 года за нарушение правил финансового фэйр-плэй. Клуб не согласился с обвинениями и направил апелляцию в CAS. "Манчестер Сити" (57 очков в 28 матчах) занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от "Ливерпуля" (82) на 25 очков. АПЛ приостановлена из-за коронавируса до 4 апреля.

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В статье: Лига чемпионов CAS Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
Daily Express

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