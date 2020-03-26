Тоттенхэм интересуется игроком РБ Лейпциг

Как пишет Bild, хавбек "РБ Лейпциг" Марсель Забитцер попал в сферу интересов "Тоттенхэма". "Шпоры" видят в 26-летнем австрийце замену Кристиану Эриксену, который этой зимой перебрался в "Интер".

Сообщается, что лондонцы готовы выложить летом за игрока 45 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Забитцер провел 25 матчей, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач в рамках Бундеслиги.