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Тоттенхэм интересуется игроком РБ Лейпциг
Забитцер обойдется шпорам в 45 миллионов долларов
Как пишет Bild, хавбек "РБ Лейпциг" Марсель Забитцер попал в сферу интересов "Тоттенхэма". "Шпоры" видят в 26-летнем австрийце замену Кристиану Эриксену, который этой зимой перебрался в "Интер".
Сообщается, что лондонцы готовы выложить летом за игрока 45 миллионов фунтов.
В текущем сезоне Забитцер провел 25 матчей, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач в рамках Бундеслиги.
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