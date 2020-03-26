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Шанхай Шэньхуа хочет вернуть Игало из МЮ

Англия
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Игрок может вернуться в Китай

Шанхай Шэньхуа хочет вернуть Игало из МЮ
Новина українською

"Шанхай Шэньхуа" хочет вернуть форварда Одиона Игало, который выступает на правах аренды за "Манчестер Юнайтед". Китайский клуб готов платить нигерийцу более € 400 тыс. в неделю. Об этом сообщает Sky Sports.

Контракт игрока с "Шанхай Шэньхуа" рассчитан до декабря 2022 года. Клуб хочет продлить соглашение с футболистом до конца 2024 года.

Игало перешёл в "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно, соглашение об аренде действительно до 31 мая. В 8 матчах за "Манчестер Юнайтед" форвард забил 4 гола.

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В статье: Одион Игало Манчестер Юнайтед Шанхай Шеньхуа
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