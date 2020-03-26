Шанхай Шэньхуа хочет вернуть Игало из МЮ

"Шанхай Шэньхуа" хочет вернуть форварда Одиона Игало, который выступает на правах аренды за "Манчестер Юнайтед". Китайский клуб готов платить нигерийцу более € 400 тыс. в неделю. Об этом сообщает Sky Sports.

Контракт игрока с "Шанхай Шэньхуа" рассчитан до декабря 2022 года. Клуб хочет продлить соглашение с футболистом до конца 2024 года.

Игало перешёл в "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно, соглашение об аренде действительно до 31 мая. В 8 матчах за "Манчестер Юнайтед" форвард забил 4 гола.