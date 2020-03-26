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Арсеналу нужен форвард Борнмута
Игрок отказывается продлевать контракт с клубом
"Арсенал" интересуется форвардом "Борнмута" Райаном Фрэйзером, сообщает Goal.com.
Как пишет источник, 26-летний шотландец не собирается продлевать контракт с нынешним клубом и станет свободным агентом летом 2020 года. "Канониры" намерены подписать футболиста.
На счету Фрейзера 1 гол и 4 результативных передачи в 32 матчах за "Борнмут" в сезоне-2019/20.
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