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Лингард рассказал, чем занимается во время карантина
Игрок больше времени стал проводить на кухне
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард рассказал, чем занимается во время карантина.
"У нас есть группа в WhatsApp, там тренер по физической подготовке отправляет нам план занятий на всю неделю, чтобы мы поддерживали форму. Постоянно на связи с главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером и его штабом, остаемся сплоченным коллективом. Я стал больше времени проводить на кухне. Не готовил уже несколько лет, так что сейчас выпал отличный момент, чтобы уделить этому занятью побольше времени", — цитирует Лингарда Sky Sports.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858.