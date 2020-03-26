Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Моуриньо хочет переманить Година в Тоттенхэм
Уругвайцу тяжело дается сезон в Италии
Крайне вероятно, что Диего Годин покинет "Интер", проведя в команде лишь один сезон. Сейчас сразу несколько клубов претендуют на его подписанию.
Как сообщает Tuttosport, за выступлениями защитника внимательно следит Жозе Моуриньо. Португалец намеревается пригласить его в "Тоттенхэм" ближайшим летом.
Источник уверяет, что Жозе хотел пригласить игрока еще в то время, когда он тренировал "МЮ". Однако тогда уругваец отказался переезжать в Англию.
Отметим, что сейчас "Тоттенхэм" в поисках нового защитника из-за того, что команду точно покинет Ян Вертонген.