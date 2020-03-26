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Моуриньо хочет переманить Година в Тоттенхэм

Англия
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Уругвайцу тяжело дается сезон в Италии

Моуриньо хочет переманить Година в Тоттенхэм
UA-Футбол
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Крайне вероятно, что Диего Годин покинет "Интер", проведя в команде лишь один сезон. Сейчас сразу несколько клубов претендуют на его подписанию.

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Как сообщает Tuttosport, за выступлениями защитника внимательно следит Жозе Моуриньо. Португалец намеревается пригласить его в "Тоттенхэм" ближайшим летом.

Источник уверяет, что Жозе хотел пригласить игрока еще в то время, когда он тренировал "МЮ". Однако тогда уругваец отказался переезжать в Англию.

Отметим, что сейчас "Тоттенхэм" в поисках нового защитника из-за того, что команду точно покинет Ян Вертонген.

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В статье: Жозе Моуриньо Интер (Милан) Диего Годин Тоттенхэм (Лондон)
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