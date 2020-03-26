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Челси может вступить в гонку за вратарем Милана
Будущее Кепы все туманнее
Далеко не лучшая игра Кепы Аррисабалаги в текущем сезоне вынуждает "Челси" искать варианты для его замены.
По данным Calciomercato, Фрэнк Лэмпард обратил внимание на Джанлуидж Доннарумму, который последние несколько лет стабильно играет в "Милане". По последней информацией, он действительно может покинуть состав "россонери".
Однако, для подписания Доннаруммы, "Челси" придется выиграть борьбу у "ПСЖ" и других клубов. На данный момент, 21-летний вратарь оценивается в 55 миллионов.
Также была информация, что "Челси" следит за вратарем "Аякса".