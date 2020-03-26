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Агент Аллегри: МЮ? Сейчас не время говорить о следующем сезоне

Англия
(1 голосов)

Правильно, сначала бы этот нормально закончить

Агент Аллегри: МЮ? Сейчас не время говорить о следующем сезоне
UA-Футбол
Новина українською

Агент футбольного тренера Макса Аллегри прокомментировал слухи о том, что его клиент может возглавить "МЮ".

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"Сейчас не время думать о следующем сезоне. Пока что, мы находимся лишь на его середине. Мы говорили раньше, что Максу нужен один год, чтобы набраться сил.

На данный момент, он должен провести спокойный год. Посмотрим, что будет после этого. Не думаю, что сейчас то время, чтобы об этом думать", - заявил агент наставника Джованни Бранкини.

Ранее также была инофрмация, что Аллегри может оказаться в "ПСЖ".

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В статье: Массимилиано Аллегри Манчестер Юнайтед
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