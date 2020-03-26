Артета вылечился от коронавируса, а также рассказал, как проходила его болезнь

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, как проходила его болезнь, после того, как он узнал, что заразился коронавирусом.

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"Сейчас я чувствую себя полностью здоровым. У меня были некоторые симптомы, после того, как нам сообщили, что мы можем заразиться вирусом, так как контактировали с президентом "Олимпиакоса".

Я чувствовал что-то внутри себя, а на следующий день у нас была игра против "Ман Сити". Мы связались с Премьер-Лигой с просьбой перенести игру.

С точки зрения симптомов - это был обычный вирус. Первые три-четыре дня были немного трудными, у меня была темпетура, а также дискомфорт в груди. Вот и все. Больше всего я боялся того, что у меня дома трое детей. Не хотел заразить их", - приводит слова наставника официальный сайт канониров.

Отметим, что помимо Артеты, ни у одного сотрудника "Арсенала" не был обнаружен вирус.