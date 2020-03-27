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Де Хеа анонимно пожертвовал € 300 тыс. на борьбу с COVID-19, но Давида поблагодарили в Твиттере

Англия
(2 голосов)

Благие дела испанца стали достоянием общественности

Де Хеа анонимно пожертвовал € 300 тыс. на борьбу с COVID-19, но Давида поблагодарили в Твиттере
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Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа пожертвовал € 300 тыс. на борьбу с коронавирусной инфекцией. Деньги были отправлены медицинскому департаменту Мадрида и будут использованы на нужды больниц, как сообщает Marca. Давид родился в столице Испании.

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Пожертвование было анонимным, но президент коммуны Мадрида Изабель Диас Айусо поблагодарила Де Хеа в Твиттере. Отметим, что это не первый благородный жест со стороны футболиста. В сентябре он пожертвовал € 200 тыс. жертвам наводнения в Аликанте.

Ранее пожертвования на борьбу с коронавирусом сделали Лионель Месси, Хосеп Гвардиола, Криштиану Роналду, Жорже Мендеш, Роберт Левандовски и еще несколько футболистов "Баварии".

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В статье: Давид де Хеа коронавирус
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Kela (Одесса)
27.03.2020 в 10:42
Что то от наших не видно никаких пожертвований.
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