Де Хеа анонимно пожертвовал € 300 тыс. на борьбу с COVID-19, но Давида поблагодарили в Твиттере

Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа пожертвовал € 300 тыс. на борьбу с коронавирусной инфекцией. Деньги были отправлены медицинскому департаменту Мадрида и будут использованы на нужды больниц, как сообщает Marca. Давид родился в столице Испании.

Читайте также Петер Шмейхель раскритиковал де Хеа

Пожертвование было анонимным, но президент коммуны Мадрида Изабель Диас Айусо поблагодарила Де Хеа в Твиттере. Отметим, что это не первый благородный жест со стороны футболиста. В сентябре он пожертвовал € 200 тыс. жертвам наводнения в Аликанте.

¡Gracias, @D_DeGea !



La gran ayuda que has aportado a @comunidadmadrid será clave para combatir el COVID-19.



Eternamente agradecidos, orgullosos de ti. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 26, 2020

Ранее пожертвования на борьбу с коронавирусом сделали Лионель Месси, Хосеп Гвардиола, Криштиану Роналду, Жорже Мендеш, Роберт Левандовски и еще несколько футболистов "Баварии".