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The Athletic: Nike позволит Ливерпулю поднять титул чемпиона АПЛ в футболках New Balance

Англия
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Война технических спонсоров завершится мирно

The Athletic: Nike позволит Ливерпулю поднять титул чемпиона АПЛ в футболках New Balance
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Nike проинформировал "Ливерпуль" о том, что английская команда должна завершить сезон 2019/20, используя свой текущий комплект формы от производителя New Balance.

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Пятилетний контракт Nike с мерсисайдцами официально вступает в силу 1 июня 2020 года. Таким образом, американская компания по производству спортивной экипировки могла бы сыграть на этих условиях и выступить техническим спонсором "Ливерпуля" уже в текущем сезоне, если он будет доигран. Таким образом, наверняка команда Клоппа бы стала чемпионом в футболках Nike.

Тем не менее, как сообщает The Athletic, руководство клуба и компании договорилось о том, что "красные" доиграют сезон в форме от New Balance, так как это будет "честно и правильно".

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В статье: Nike Ливерпуль New Balance
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Источник:
The Athletic

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