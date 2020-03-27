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Ювентус готов предложить 60 миллионов евро и одного из своих игроков в обмен на Погба
В МЮ может отправиться Дибала или Пьянич
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба по-прежнему находится в сфере интересов туринского клуба.
Игроком интересуются "Реал" и "Ювентус". Туринский клуб готов пожертвовать одним из своих игроков, чтобы заключить сделку с Погба.
По информации Tuttosport, "Ювентус" намерен предложить "Манчестер Юнайтед" за француза 60 млн евро и включить в соглашение Миралема Пьянича или Пауло Дибалу.
В текущем сезоне АПЛ 27-летний Погба в составе "МЮ" провел 7 матчей.
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