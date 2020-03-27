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Эвертон интересуется полузащитником Лилля

Англия
(2 голосов)

В подписании заинтересован лично главный тренер ирисок

Эвертон интересуется полузащитником Лилля
Новина українською

"Эвертон" сделал предложение по защитнику "Лилля" Габриэла, сообщает Sky Sports.

Главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти ищет усиление в центр обороны и намерен приобрести футболиста французской команды.

23-летний Габриэл провел за "Лилль" 34 матча в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол.

Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны "Арсенала" и "Ювентуса".

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В статье: Лилль (Лилль) Эвертон Лилль Габриель
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