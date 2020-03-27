Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвертон интересуется полузащитником Лилля
В подписании заинтересован лично главный тренер ирисок
"Эвертон" сделал предложение по защитнику "Лилля" Габриэла, сообщает Sky Sports.
Главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти ищет усиление в центр обороны и намерен приобрести футболиста французской команды.
23-летний Габриэл провел за "Лилль" 34 матча в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол.
Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны "Арсенала" и "Ювентуса".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...