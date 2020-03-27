Арсеналу нужен полузащитник Бетиса

"Арсенал" заинтересован в полузащитнике "Бетиса" Набиле Фекире, пишет Goal.com.

Как пишет источник, "канониры" видят в 26-летнем французе замену Дани Себальосу, аренда которого в "Реале" закончится летом 2020 года.

Фекир перешел в "Бетис" летом 2019 года за 20 млн евро, отступные составляют 100 млн евро. В сезоне-2019/20 француз провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.