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Арсеналу нужен полузащитник Бетиса

Англия
(1 голосов)

Он перешел в испанский клуб летом 2019 года

Арсеналу нужен полузащитник Бетиса
Новина українською

"Арсенал" заинтересован в полузащитнике "Бетиса" Набиле Фекире, пишет Goal.com.

Как пишет источник, "канониры" видят в 26-летнем французе замену Дани Себальосу, аренда которого в "Реале" закончится летом 2020 года.

Фекир перешел в "Бетис" летом 2019 года за 20 млн евро, отступные составляют 100 млн евро. В сезоне-2019/20 француз провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

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В статье: Арсенал (Лондон) Набиль Фекир Дани Себальос Бетис
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